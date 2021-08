Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall mit verletzter Pedelecfahrerin

Edenkoben (ots)

Am 06.08.2021 gegen 16:00 Uhr kam es in der Villastraße zu einem Alleinunfall einer 77-jährigen Pedelecfahrerin. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stürzte die Dame aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und verletzte sich leicht. Hierbei verhinderte ein getragener Fahrradhelm Schlimmeres. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad der Seniorin entstand Sachschaden in Höhe von 100EUR.

Rund 80% der schweren Hirnverletzungen beim Radfahren könnten sich durch das Tragen eines Helms vermeiden lassen. Die Polizei empfiehlt daher immer mit Fahrradhelm zu fahren. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie unter www.ich-trag-helm.de.

