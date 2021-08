Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Mit 2,21 Promille Verkehrsunfall verursacht

Landau (ots)

Mit Schürfwunden und HWS wurde eine 55 - jährige Autofahrerin nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen gegen 1 Uhr in ein Krankenhaus in Landau eingeliefert. Die Frau war zuvor gegen 0.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Landstraße 512 von Godramstein in Richtung A65 unterwegs und hatte vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, sie kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Mast. Das Fahrzeug war in Folge des Verkehrsunfalls wirtschaftlicher Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf zirka 28.000 EUR beziffert. Da die Fahrerin nach Alkohol roch, wurde ihr ein Atemalkoholtest angeboten, welcher mit einem Ergebnis von 2,21 Promille endete. Der Frau wurde daraufhin eine Blutprobe genommen, der Führerschein wurde einbehalten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell