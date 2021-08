Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Kradfahrer will sich Kontrolle entziehen und verursacht Unfall

Wörth am Rhein (ots)

Wörth am Rhein/Hagenbach; Am 05.08.2021 sollte um 17:45 Uhr ein Motorradfahrer in der Hanns-Martin-Schleyer Straße kontrolliert werden. Beim Erkennen der Anhaltesituation beschleunigte der Fahrer sofort und versuchte sich durch Flucht zu entziehen. Im Rahmen der Flucht durch Wörth und Hagenbach gefährdete der Motorradfahrer mehrere Verkehrsteilnehmer durch Überholmanöver und Ausbremsen. Als der Fahrer in den innerörtlichen Bereich von Hagenbach mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr, wurde die Verfolgung abgebrochen. Kurze Zeit später wurde ein Verkehrsunfall mit dem Kradfahrer in der Friedenstraße gemeldet. Der 16-jährige Fahrer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und stand augenscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Bei dem Verkehrsunfall wurde ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

