Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freimersheim - Vorfahrt missachtet

Freimersheim (ots)

Eine Schulterfraktur erlitt gestern Morgen (05.08.2021, 09.50 Uhr) ein 47 Jahre alter Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung L540/L507 bei Freimersheim. Eine 37 Jahre alte Autofahrerin missachtete das Stoppzeichen an der Kreuzung und kollidierte dabei mit dem vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei 2.500 Euro. Die Polizei appelliert: Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern. Wird das Verkehrszeichen missachtet und es kommt zu einer Gefährdung, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg gerechnet werden. Wird durch solches Verhalten ein Unfall verursacht, erhöht sich das Bußgeld auf 120 Euro.

