Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Schule in Baunatal: Täter erbeuten Handschuhe und Spraydosen; Hausmeistergebäude und Kinderhort besprüht: Zeugen gesucht

KasselKassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel): Zu einem Einbruch in das Hausmeistergebäude einer Schule in der Baunataler Akazienallee mit anschließenden Sachbeschädigungen kam es in der Nacht vom vergangenen Montag auf Dienstag, den 22.12.2020. Unbekannte Täter waren zwischen 16:15 Uhr und 06:40 Uhr gewaltsam über eine Holztür in das Gebäude eingebrochen. Dort entwendeten die unbekannten Täter diverse Einweghandschuhe, Putzlappen und Spraydosen mit unterschiedlichen Farben im Wert von ca. 100 Euro. Der dort von den unbekannten Tätern verursachte Sachschaden wird mit ca. 200 Euro angegeben. Offenbar wurden die gestohlenen Spraydosen durch die bislang unbekannten Täter sogleich benutzt, die Hausfassade des Hausmeistergebäudes sowie des gegenüberliegenden Kinderhorts mit diversen Graffitis zu versehen. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die am Montagabend bzw. in der Nacht zu Dienstag im Bereich des Tatorts möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

