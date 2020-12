Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Geparkten silbernen PKW Mercedes angefahren und geflüchtet; Polizei erbittet Hinweise

KasselKassel (ots)

Kassel - Bettenhausen:

Zeugen eines Unfalls, der sich bereits am vergangenen Mittwochvormittag, in der Kasseler Leipziger Straße, Höhe Kunigundishof, ereignete, suchen die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei.

Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichteten, ist am Mittwoch, 16.12.2020, ca. 10.00 h, ein weißer älterer PKW, welcher die Leipziger Straße in Richtung Innenstadt befuhr, in Höhe der Straße Kunigundishof auf den neben der Fahrbahn der Leipziger Straße auf dem dortigen Parkplatz geparkten silbernen Mercedes B180 aufgefahren. Der 83-jährige Fahrer saß noch im geparkten PKW. Er traf die Fahrerin des weißen PKW, die aus ihrem Fahrzeug ausstieg, an und beide vereinbarten, in der angrenzenden Straße Kunigundishof die Personalien auszutauschen. Die ältere Dame fuhr zwar in die Straße, hielt jedoch nicht wie verabredet an, sondern fuhr auf und davon. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden an dem hinteren Stoßfänger auf der Fahrerseite. Der Sachschaden wird auf ca. 800 Euro beziffert. Es ist nicht auszuschließen, dass der flüchtige weiße PKW an der vorderen Beifahrerseite Beschädigungen aufweist.

Eine bisher unbekannte Zeugin hat dem Geschädigten noch am Unfallort mitgeteilt, dass sie die Unfallverursacherin noch kurz zuvor in der Leipziger Straße habe Schlangenlinien fahren sehen. Beschreibung der flüchtigen Fahrerin: Ca. 75 Jahre alt, mitteleuropäisches Aussehen, graue kurze wellige Haare, dicke Brillengläser, ungepflegtes Äußeres.

Die zuständigen Ermittler erhoffen sich nun mit einer Veröffentlichung Hinweise auf die Verursacherin zu erhalten.

Die Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten die unbekannte Zeugin sowie weitere mögliche Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang bzw. den Unfallverursacher geben können, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

