Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Hirschberg - Einbruch

Warstein (ots)

Am Langenbruch ist es am Sonntag in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 14:00 Uhr zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte Täter hebelten an der Eingangstür und gelangten ins Innere des Hauses. Dort öffneten und durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Entwendet wurde Schmuck. Die Täter verließen das Haus über die Terrassentür. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02902-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

