Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfall

Lippstadt (ots)

Zu einem Unfall ist es am Sonntag, gegen 17:00 Uhr, an der Wiedenbrücker Straße gekommen. Ein 34-jähriger Mann fuhr mit seinem Fahrrad auf der Straße Wiesenhausweg und beabsichtigte, die Wiedenbrücker Straße zu queren. Dazu hielt er an der Kreuzung an. Als er anfuhr, übersah er das herannahende Auto eines 20-jährigen Mannes aus Lippstadt. Trotz einer Vollbremsung kam es zur Kollision. Der Radfahrer aus Bad Waldliesborn stürzte und wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 4500 Euro. (wo)

