Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Bad Sassendorf - Rollstuhlfahrerin verletzt und geflüchtet Am Samstagnachmittag, gegen 16.25 Uhr, rangierte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem Fahrzeuggespann, bestehend aus Pkw und Anhänger, auf der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 5a. Zur gleichen Zeit hielt sich eine 16 jährige Lippetalerin als Rollstuhlfahrerin auf dem dortigen Gehweg auf. Durch das Rangiermanöver wurde die Lippetalerin von dem Fahrzeuggespann erfasst. Die junge Dame wurde dabei leicht verletzt. Der Rollstuhl wurde leicht beschädigt. Der Fahrer des Fahrzeuggespanns entfernte sich von der Unfallstelle.

Möhnesee-Körbecke - Kontrolle über Krad verloren Am Samstag, gegen 15.45 Uhr, befuhr ein 23 jähriger aus Warstein mit dem Krad Suzuki die Straße Südufer. In Höhe Südufer 6 verlor er, aus bisher unbekannter Ursache, die Kontrolle über die Maschine, kam zu Fall und rutschte gut 30 Meter über die Fahrbahn. Durch den Sturz zog sich der Warsteiner Verletzungen zu die vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Das beschädigte Krad musste abgeschleppt werden. (AG)

Welver-Balksen - 3 Verletzte bei Frontalkollision Ein 51 jähriger Mann aus Welver-Stocklarn, befuhr am Freitag, gegen 17.40 Uhr, mit dem Pkw Nissan Qashqai die Stocklarner Straße. Zur gleichen Zeit befuhr eine 71 jährige Frau aus Lippetal mit dem Pkw VW Golf die Stocklarner Straße in Gegenrichtung. Im Begegnungsverkehr kam es aus bislang unbekannten Gründen zur Frontalkollision beider Fahrzeuge. Die Golffahrerin wurde dabei schwer verletzt. Der 51 Jährige aus Stocklarn erlitt leichte Verletzungen. Die Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß komplett zerstört und mussten abgeschleppt werden. (AG)

Ense-Bremen - Mopedfahrer leicht verletzt Am Freitagnachmittag, gegen 16.35 Uhr, befuhr ein 54 jähriger Mann aus Ense-Waltringen mit dem Pkw VW Golf den Waltringer Weg von Bremen in Richtung Waltringen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 66 jähriger Mann aus Ense-Bremen mit einem Kleinkraftrad den Waltringer Weg von Ense-Waltringen kommend in Richtung Ense-Bremen. Im Verlauf seiner Fahrt steuerte der 66 jährige Bremer mit seinem Zweirad immer weiter zur Fahrbahnmitte. Schließlich geriet er auf die Fahrbahn des entgegenkommenden Waltringers. Hier kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Zweiradfahrer wurde dabei verletzt und musste vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. Im Anschluss wurde er in ein Krankenhaus gebracht. (AG)

Lippstadt-Benninghausen - Vorfahrt missachtet - 2 x leicht verletzt Am Freitagmittag, gegen 13.15 Uhr, befuhr ein 24jähriger Lippetaler mit dem Pkw VW Polo die Benninghauser Straße in Richtung Benninghausen. Zur gleichen befuhr ein 81 jähriger Mann aus Erwitte mit dem Pkw Opel Meriva die Straße Benninghauser Heide und beabsichtigte nach rechts auf die Benninghauser Straße abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Lippetalers. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligten wurden dabei verletzt. Der Rettungsdienst übernahm die Versorgung der Verletzten vor Ort. Im Anschluss wurden beide in umliegende Krankenhäuser gebracht. (AG)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell