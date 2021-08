Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfall

Lippstadt (ots)

Auf der Berliner Straße ist es am Donnerstag, gegen 14:15 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Ein 45-jähriger Lippstädter war mit seinem Opel in Richtung Erwitte unterwegs. An der Kreuzung mit der Erwitter Straße nahm er den vor der roten Ampel stehenden VW einer 59-jährigen Lippstädterin zu spät wahr. Er fuhr auf das Heck des Fahrzeugs auf. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten ein leichter Alkoholgeruch im Atem des Opel-Fahrers auf. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Er wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache gebracht. Beide Fahrer blieben von Verletzungen verschont, eine 59-jährige Beifahrerin im VW verletzte sich leicht. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell