Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Radfahrende im Blick

Bild-Infos

Download

Kreis Soest (ots)

Am Donnerstag ging es bei einem Schwerpunkteinsatz des Verkehrsdienstes vor allem um Rad- und Pedelecfahrer. Um die Hauptursachen von Unfällen mit Fahrradbeteiligung zu bekämpfen waren die Beamten im gesamten Kreisgebiet unterwegs. Aufgrund der schlechten Witterung waren am Vormittag zunächst nur wenig Radfahrer anzutreffen. Am Nachmittag änderte sich das jedoch. Besonders wurde auf die Beachtung der "richtigen" Verkehrsflächen für Radler geachtet. Dabei ging es um Fußgängerbereiche und Radwege. Letztere werden gern auch mal in entgegengesetzter Fahrtrichtung befahren. Insgesamt wurden 47 Verwarngelder bei Radfahrern ausgesprochen. Selbstverständlich wurden auch andere Verkehrsteilnehmer bei Verstößen angehalten. Dabei wurden drei Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen und eine Verkehrsvergehens-Anzeige geschrieben. Außerdem führten die Beamten viele Bürgergespräche zum Thema Radfahren und verteilten entsprechende Flyer. "Der Radverkehr ist eine zentrale Säule unseres modernen Verkehrssystems. Gerade mit Blick auf die Mobilitätswende gewinnt er immer mehr an Bedeutung. Darum werden wir uns als Polizei auch in Zukunft mehr diesem Thema zuwenden. Ein erster Schritt sind unsere Radstreifen in den Innenstädten die zur Sicherheit des Radverkehrs beitragen sollen." so EPHK Ludger Nolte, Leiter des Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Soest. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell