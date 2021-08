Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Unfall

Erwitte (ots)

Zu einem Unfall ist es am Donnerstag, gegen 16:40 Uhr, an der König-Heinrich-Straße gekommen. Eine 57-jährige Erwitterin fuhr mit ihrem Auto auf der König-Heinrich-Straße in Richtung Bachstraße. In Höhe der Wallstraße kam ein 10-jähriges Mädchen mit einem Fahrrad auf die Straße gefahren. Trotz einer Vollbremsung seitens der Autofahrerin kollidierte das Kind mit der Seite des Fahrzeugs und kam zu Fall. Es wurde verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4200 Euro geschätzt. (wo)

