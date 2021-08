Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Bremen - Unfall

Ense (ots)

Am Sonntag, gegen 11:40 Uhr, ist es auf der Werler Straße zu einem Unfall gekommen. Eine 42-jährige Frau war mit ihrem Citroen von Oberense kommend in Richtung Bremen unterwegs. Sie beabsichtigte nach links in die Bahnhofstraße abzubiegen. Dabei übersah sie den Toyota einer 40-jährigen Frau, welche in Richtung Oberense fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Toyota-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 9000 Euro geschätzt. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell