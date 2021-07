Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden und fünf beteiligten Fahrzeugen

Rheinbrohl (ots)

Am 13.07.2021 ereignete sich in der Ortslage Rheinbrohl ein Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen. Der 62-jährige Unfallverursacher befuhr die Hauptstraße und geriet bei geradem Streckenverlauf auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit einem am linken Fahrbahnrand geparkten PKW. Durch den heftigen Aufprall wurde das geparkte Fahrzeug gegen die dahinter geparkten PKW gedrückt, sodass insgesamt noch drei weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Unfallverursacher wurde durch den Rettungsdienst versorgt und mit leichten Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt.

