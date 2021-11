Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigungen an Pkw in Nordenham +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Dienstag, 9. November 2021, auf Mittwoch, 10. November 2021, beschädigten bislang unbekannte Täter zwei Pkw in der Adolf-Vinnen-Straße sowie der Körnerstraße in Nordenham.

In der Körnerstraße wurde ein abgestellter, mehrfarbiger Smart und in der Adolf-Vinnen-Straße ein weißer Hyundai beschädigt. Die Höhe der entstandenen Sachschäden wurde insgesamt auf rund 400 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell