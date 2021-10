Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W./Gellenbeck: Unbekannte zerkratzen Hyundai - Polizei sucht Zeugen

Hagen a.T.W. (ots)

Zwischen Donnerstagabend (18.15 Uhr) und Freitagmorgen (9.15 Uhr) haben sich Unbekannte in dem "Prozessionsweg" an einem Hyundai i10 zu schaffen gemacht. Die Täter zerkratzten den grauen Kleinwagen, der in Höhe der Hausnummer 12 abgestellt wurde mit einem spitzen Gegenstand und beschädigten dadurch die Motorhaube und das hintere rechte Seitenteil. Anschließend entfernten sich die Unbekannten vom Tatort. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei aus Georgsmarienhütte unter 05401/879500 entgegen.

