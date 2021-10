Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Pedelec gestohlen -Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 09.00 Uhr, knackten Unbekannte in der Straße "Rottkamp" das Seilschloss eines hochwertigen schwarz/braunen Pedelecs. Das Zweirad der Marke "Winora" war an einem Geländer in Höhe der Hausnummer 16 abgestellt. Anschließend machten sich die Gesetzesbrecher mit ihrer Beute aus dem Staub. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Bramsche unter 05461/915300 entgegen

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell