Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Monsheim - Batterie und Kraftstoff entwendet

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch bedienten sich unbekannte Langfinger in der Gemarkung Monsheim an einem Wasserpumpenanhänger. Dieser war auf freiem Feld, südlich der Wasserturmstraße, abgestellt. Aus dem Anhänger wurden die Batterie und etwa 350 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Ebenso schlitzten die Täter einen Wasserschlauch an zwei Stellen auf. Dem Geschädigten entstand rund 1000 Euro Sachschaden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell