Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Alkoholisierter Autofahrer rast durch Fußgängerzone

Worms (ots)

Heute, in den frühen Morgenstunden raste ein alkoholisierter Autofahrer durch die Fußgängerzone, um sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der Fahrer stand um 3:45 Uhr zunächst mit seinem Wagen in der Unteren Kämmererstraße (Fußgängerzone) vor einer Gaststätte. Als er den Funkstreifenwagen wahrnahm, der sich aus Richtung Friedrichstraße näherte, gab der Fahrer Vollgas und beschleunigte mit quietschenden Reifen in Richtung Ludwigsplatz. Die nachfolgende Funkstreife stoppte den flüchtenden PKW im Bereich Ludwigsplatz, wo der 36-jährige Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei wurde bekannt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ebenso nahmen die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahr. Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,77 Promille an, woraufhin die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde. Gegen den Mann aus Worms wird wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell