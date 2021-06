Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel: Kirschendiebstahl - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Zeit von Freitagabend bis Samstag, 05.06.2021, 18 Uhr, wurden in der Endinger Straße in Riegel rund 900 KG Kirschen unerlaubt abgeerntet. Der entstandene Sachschaden wird auf über 5000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft machen können.

