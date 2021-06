Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malterdingen: nicht angeleinter Hund am Baggersee

Freiburg (ots)

Am Samstagnachmittag, 05.06.2021, gegen 16.20 Uhr befand sich eine Familie mit Kindern am Baggersee in Malterdingen. Ein nicht angeleinter Hund (dunkelbraun mit schwarzen Flecken, ähnlich Pitbull) rannte in gefährlicher Art und Weise auf die Kinder zu und verängstigte diese.

Als der Familienvater den Hundebesitzer aufforderte, den Hund anzuleinen, wurden er weggeschubst und ihm Schläge angedroht.

Der Hundebesitzer ist ca. 174 cm groß, schlank, trägt einen kahlrasierten Kopf und einen langen Vollbart. Er war schwarz bekleidet, sprach vermutlich mit ausländischem Akzent und war in Begleitung einer Frau.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Person geben können oder in der Vergangenheit ähnliche Erfahrungen gemacht haben.

