Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Räuber vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-MitteStuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (04.01.2021) einen 44 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen, der in der Klett Passage versucht haben soll, einem 40-Jährigen dessen Fotoapparat zu rauben. Der 40-Jährige saß gegen 17.10 Uhr in der Klett-Passage, als der Tatverdächtige auf ihn zukam und versuchte, ihm die Kamera vom Hals zu reißen. Nachdem dies aufgrund der Gegenwehr des 40-Jährigen nicht gelang, schlug der 44-Jährige seinem Opfer ins Gesicht und ging weg. Polizeibeamte nahmen den mutmaßlich alkoholisierten Tatverdächtigen noch in der Klett-Passage vorläufig fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell