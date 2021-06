Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Windhagen (ots)

Am Dienstagmittag befuhr eine 27-jährige PKW Fahrerin mit ihrem PKW Nissan die Landesstraße 272 vom Flugplatz Eudenbach kommend in Fahrtrichtung Stockhausen. Kurz vor der Ortslage Stockhausen kam ihr ein*e Motorradfahrer*in zum Teil auf ihrer Fahrbahnseite entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste die PKW Fahrerin nach rechts ausweichen und kam dabei von der Fahrbahn ab. Ihr Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Die Fahrerin blieb unverletzt, an ihrem PKW entstand ein erheblicher Sachschaden. Der / die Motorradfahrer*in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

