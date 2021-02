Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.02.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Leingarten-Großgartach: Brandalarm wegen technischen Defekts an Sicherungskasten

Ein brennender Sicherungskasten führte am Sonntagmittag zu einem Einsatz der Polizei und der Feuerwehr in Leingarten-Großgartach. In dem Mehrfamilienhaus in der Klingenberger Straße hatte es gegen 12.30 Uhr eine Rauchentwicklung in einer Wohnung gegeben. Offensichtlich war aus einer darüber liegenden Wohnung Wasser durch die Wand gelaufen, wodurch es zu einem technischen Defekt im Verteilerkasten kam. Feuerwehrleute löschten den leicht brennenden Sicherungskasten und durchlüfteten das gesamte Gebäude. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten nach den Maßnahmen der Einsatzkräfte unbeschadet in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Gundelsheim: Ersthelfer nach Unfall mit verletzter Fußgängerin gesucht

Nachdem ein 46-Jähriger am Steuer eines Peugeot am Montagvormittag eine 80-jährige Fußgängerin in Gundelsheim angefahren hat, sucht die Polizei nach einem wichtigen Zeugen. Der Unfallverursacher wollte gegen 11.30 Uhr von einem Kundenparkplatz einer Bank rückwärts ausparken. Dabei stieß das Fahrzeug auf der Heilbronner Straße mit einer Seniorin zusammen, die vermutlich zum selben Zeitpunkt die Fahrbahn überqueren wollte. Die Frau zog sich Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Nach dem Unfall half ein unbekannter Mann dem 46-Jährigen dabei, die Fußgängerin zu einer Sitzbank zu bringen. Der unbekannte Ersthelfer ist circa 60 Jahre alt, hat längere dunkle Haare und fuhr einen Audi oder ein ähnliches Fahrzeug. Er sowie weitere andere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Gundelsheim-Bachenau: Mann mit Waffe in Gewahrsam

Weil ein 61-Jähriger am Montagabend mit einem Gewehr bei seinem Nachbarn aufgetaucht war und dessen Wohnung nicht mehr verlassen wollte, verständigte der 68-Jährige die Polizei. Beide Männer bewohnen eine Sozialunterkunft in Gundelsheim-Bachenau. Als die Polizeibeamten gegen 20.30 Uhr bei dem Gebäude eintrafen, hatte sich der 61-Jährige in seiner Wohnung eingeschlossen. Weil er sich trotz mehrfacher Aufforderungen weigerte den Polizisten die Tür zu öffnen, verschafften sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumen des Mannes. Daraufhin trat der 61-Jährige den Beamten mit einem größeren Schraubendreher in seiner Hand drohend gegenüber. Erst nach mehrfacher Aufforderung legte der 61-Jährige diesen aus seiner Hand. Das Gewehr stand währenddessen in direkter Nähe des Mannes. Daraufhin ergriffen die Polizeibeamten den Mann, brachten ihn zu Boden, legten ihm Handschließen an und nahmen ihn in Gewahrsam. Bei dem Einsatz blieben alle Beteiligten unverletzt. Der Mann muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Neckarsulm: Weißer Seat Ibiza auf Parkplatz des Einkaufszentrums beschädigt

Nach einer Unfallflucht am Samstag in Neckarsulm sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Ein weißer Seat Ibiza stand im Zeitraum von 12 Uhr bis 12.30 Uhr in einer mittig gelegenen Parkpfläche auf dem Kundenparkplatz des Neckarsulmer Einkaufszentrums in der Hohenloher Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte einen Schaden an der hinteren rechten Fahrzeugecke des Pkw. An der Stoßstange des Seat finden sich schwarze Antragungen, die auf ein schwarzes Verursacherfahrzeug hindeuten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Flein: In Rohbau eingebrochen

Das Wochenende nutzten Unbekannte, um in das Kellerabteil eines Rohbaus in Flein einzubrechen. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum von Freitagnachmittag, 16 Uhr, bis Montagfrüh, 7 Uhr. An der gesicherten Bautür in dem Gebäude in der Dieselstraße entstand durch das gewaltsame Aufhebeln ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen Werkzeugkoffer, einen Heißluftfön, einen Heizlüfter und eine Baulampe im Gesamtwert von circa 2.500 Euro. Wer hat die Diebe bei ihrem Einbruch oder bei der Flucht beobachtet? Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Untergruppenbach, Telefonnummer 07131 644630, entgegen.

Klingenberg: 35.000 Euro Sachschaden bei Autokollision

Bei dem Versuch eine Kollision mit einem stehenden Fahrzeug zu vermeiden, ist ein 25-Jähriger am Montagabend mit seinem VW Jetta mit einem Pkw im Gegenverkehr zusammengeprallt. Der Mann war gegen 18.30 Uhr aus Richtung Nordheim kommend in Richtung Heilbronn auf der Theodor-Heuss-Straße unterwegs. Aufgrund eines verkehrsbedingt vor ihm stehenden Fahrzeuges leitete der Mann ein Bremsmanöver ein. Bei den winterlichen Straßenverhältnisse kam sein Auto allerdigs nur langsam zum Stehen und drohte mit dem Fahrzeug zu kollidieren. Infolge lenkte der 25-Jährige nach nach links und geriet mit seinem VW schleudernd in den Gegenverkehr. Dort fuhr zum gleichen Zeitpunkt eine 50-Jährige mit ihrem Mercedes-Benz stadtauswärts. Bei der Kollision erlitt die Frau leichte Verletzungen. Sie kam in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro.

