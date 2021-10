Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Bockumer Weg ist am Mittwochmorgen (20. Oktober) ein Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Der 72-Jährige aus Hamm befuhr den Bockumer Weg gegen 10 Uhr in Richtung Münsterstraße. In Höhe der Haus-Nummer 72 setzte er dazu an, die Fahrbahn zu überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Bus der Stadtwerke Hamm. Dieser war zuvor in gleicher Richtung wie der Radler unterwegs und wurde von einem 64-Jährigen aus Hamm gelenkt. Der Zweiradfahrer begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf knapp 600 EUR geschätzt.(es)

