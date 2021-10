Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Feuer in einem ehemaligen Hotel verursacht Gebäudeschaden

Hamm - Westen (ots)

Am Mittwochnachmittag (20. Oktober) verursachte ein Zimmerbrand in der Marienstraße im Hammer Westen einen Schaden an der Fassade eines ehemaligen Hotels, welches aktuell als Mehrfamilienhaus dient. Gegen halb vier kam es in einer Ein-Zimmer-Wohnung im 1. Stock zu einem Feuer, welches zwischenzeitlich aus dem Fenster an die Hausfassade schlug. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und die Feuerwehr löschte den Brand zügig. Während der Löscharbeiten war die angrenzende Viktoriastraße, zwischen August-Thyssen-Straße und Brüggenweg, komplett gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache übernahm die Kripo der Polizei Hamm, die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. (ja)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell