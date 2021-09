Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Bei Alleinunfall schwer verletzt

Hattingen (ots)

Am Freitagnachmittag verletzte sich ein 17-jähriger Wittener bei einem Verkehrsunfall auf dem Salzweg schwer. Er war mit seinem Motorrad auf dem Salzweg in Richtung Norden unterwegs, als er aus bisher nicht bekannten Gründen die Kontrolle über sein Krad verlor. Er kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Leitplanke und überschlug sich. Auf dem Asphalt der Fahrbahn kam er zum Liegen. Der 17 Jährige verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

