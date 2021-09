Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Zahlreiche Fahrzeuge zerkratzt

Ennepetal (ots)

Unbekannte machten sich in der Zeit von Samstag bis Sonntag an mehreren geparkten Pkw zu schaffen. An insgesamt 11 Fahrzeugen, die auf einem Parkplatz an der Julius-Bangert-Straße geparkt waren. Mit einem scharfen Gegenstand wurden die Pkw zerkratzt. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben. Hinweise können unter der Telefonnummer 02333-91664000 abgegeben werden.

