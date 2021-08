Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Langendamm/Nienburg - Unbekannte beschädigen Mahnmal

Nienburg (ots)

(KEM) Am Morgen des 26.08.2021 wird der Polizei Nienburg mitgeteilt, dass ein Mahnmal an der St. Johannis Kirche in Langendamm mittels Farbe beschädigt worden ist.

Die Polizeibeamten stellten in der Folge auf dem Kirchengelände ein von Büschen und Bäumen umgebenes steinernes Mahnmal mit den Aufschriften "Der Ruhm Eurer Taten überdauert die Zeit" sowie "1939 - 1945" fest, welches augenscheinlich durch ein oder mehrere bislang unbekannte Täter im Bereich eines ebenfalls darauf abgebildeten "Eisernen Kreuzes", eventuell mit schwarzer Lackfarbe, besprüht worden ist. Die Tat dürfte sich nach bisherigen Erkenntnissen im Zeitraum vom 24.08.2021 bis 25.08.2021, ca. 17.00 Uhr ereignet haben.

Die Polizei Nienburg hofft auf zeugenschaftliche Hinweise zu verdächtigen Personen im Tatzeitraum im Bereich der Kirche und nimmt diese telefonisch unter (05021) 97780 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell