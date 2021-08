Polizeipräsidium Ludwigsburg

Herrenberg: Polizei sucht Zeugen zu Unfall am Dienstagmorgen

Am Dienstag gegen 09:35 Uhr hat sich auf der A 81 Singen-Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg ein Verkehrsunfall zwischen einem Audi A4 Avant und einem Audi Q8 ereignet, zu dem die Polizei noch Zeugen sucht. Der Unfall endete damit, dass der Audi A4 in die Leitplanken prallte, Fahrer und Beifahrer sich leichte Verletzungen zuzogen und ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro entstand. Da die beiden Autofahrer den Unfallhergang ganz unterschiedlich darstellen, werden Zeugen gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, in Verbindung zu setzen.

