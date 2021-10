Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nissan Micra in Brand gesetzt

Hamm-Westen (ots)

Unbekannte setzten am Montag, 18. Oktober, gegen 23 Uhr einen Nissan Micra auf dem Engernweg in Brand. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Nissan vollkommen in Flammen. Nach den Löscharbeiten war der Micra vollkommen ausgebrannt. Das Auto wurde zwecks Spurensicherung durch die Polizei sichergestellt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (kt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell