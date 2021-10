Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm - Rhynern (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Bergkamen bei einem Alleinunfall am Montag, 18. Oktober 2021 um 16.25 Uhr auf der Wambelner Straße. Der 21-Jährige kam mit seinem Motorrad Suzuki in einer Kurve auf der Wambelner Straße nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Am Motorrad entstand leichter Sachschaden in geschätzter Höhe von 1000 Euro. (ab)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell