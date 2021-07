Polizei Bielefeld

POL-BI: Personengruppe folgt jungem Mann

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - In der Innenstadt hat eine Gruppe Jugendlicher am Mittwoch, 28.07.2021, einen jungen Bielefelder angegriffen und ist ihm in ein Treppenhaus gefolgt.

Auf seinem Heimweg bemerkte ein 24-Jähriger, dass ihm einige Personen gegen 20:35 Uhr auf der Hans-Sachs-Straße folgten. Plötzlich erhielt er mit einem unbekannten Gegenstand einen Schlag gegen den Kopf. Der junge Mann rettete sich in ein Mehrfamilienhaus - doch die Gruppe folgte ihm.

In dem Treppenhaus sollen ihn die Angreifer noch mit Gegenständen beworfen haben, bevor sie die Flucht in Richtung Kunsthallenpark ergriffen. Der 24-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt.

Zeugen sagten aus, dass es sich bei der Gruppe um drei bis vier Jugendliche handelte, von denen einer einen Schlagstock bei sich trug.

Die Beschreibung der männlichen Tatverdächtigen:

Der Haupttäter war circa 170 cm groß, hatte eine stabile Statur, war komplett schwarz gekleidet und trug einen ausziehbaren Schlagstock.

Ein Mittäter hatte blonde Haare. Er trug einen Pullover und eine blaue Jeanshose.

Ein weiterer Mittäter war circa 165 cm groß und hatte eine schlanke Statur. Er trug einen beigen Pullover und weiße Nike "Air Force" Schuhe.

Ein Tatverdächtiger soll seinen Gesichtsbereich auffällig abgedeckt haben. Eine nähere Beschreibung der Verhüllung oder Maskierung liegt nicht vor.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell