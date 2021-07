Polizei Bielefeld

POL-BI: "Tabak-Schmuggel" misslingt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - In einem Supermarkt an der Teutoburger Straße fielen am Mittwochnachmittag, 28.07.2021, zwei Männer auf, die nur Orangensaftflaschen bezahlen wollten, während einer Tabakbeutel unter seiner Kleidung versteckt hielt.

Ein Kaufhausdetektiv beobachtete gegen 14:40 Uhr, wie ein vermeintlicher Kunde drei Beutel Tabak auswählte. Danach lud er die Tabakwaren aus dem Einkaufswagen und deponierte sie in Kassennähe auf einem Verkaufsständer.

Im Anschluss tauchte ein weiterer Mann auf, der die Tabak-Tüten unter seinem Pullover versteckte und zur Kasse ging. Wie sein Komplize bezahlte er nur einige Flaschen Orangensaft und nicht den Tabak im Wert von circa 84 Euro.

Der Ladendetektiv fing die beiden Tatverdächtigen vor dem Verlassen des Supermarkts ab und wartete mit ihnen auf die Polizei. Die Polizisten nahmen dem 27- und dem 38-jährigen Bielefelder die Beute ab und eine Anzeige zu dem Ladendiebstahl auf.

