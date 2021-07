Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkene Zweiradfahrer

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Heepen - Mitte - In Heepen und in der Innenstadt sind am frühen Sonntagmorgen, 25.07.2021, ein E-Scooter Fahrer und Pedelec-Fahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs gewesen. Den Radfahrer hielten Zeugen nach einem Sturz von der Weiterfahrt ab. Die Führerscheine der beiden Zweiradfahrer stellten Polizisten sicher.

An der Einmündung Alter Postweg und Heeper Straße bemerkten Polizeibeamte gegen 02:45 Uhr die unsichere Fahrweise eines E-Scooter-Fahrers. Wenig später stoppten sie einen 30-jährigen Bielefelder, der auf der Heeper Straße stadteinwärts fuhr. Nachdem die Beamten Alkoholgeruch wahrnahmen, zeigte ein Alkoholtestgerät ein deutliches Ergebnis, dass die Entnahme einer Blutprobe zur Folge hatte.

Gegen 03:25 Uhr halfen Zeugen einem gestürzten Pedelec-Fahrer auf der August-Bebel-Straße beim Aufstehen. Die Passanten waren in Richtung Herforder Straße unterwegs und sahen, wie der 33-jährige Bielefelder vor der Einmündung Paulusstraße mit seinem Pedelec stürzte. Sie winkten einen zufällig vorbeifahrenden Streifenwagen heran.

An der Sprache und seinem Verhalten erkannten die Beamten, dass der 33-Jährige nicht nüchtern war. Diesen Verdacht bestätigte ein Alkoholtestgerät. Auf der Polizeiwache entnahm ihm eine Ärztin eine Blutprobe.

