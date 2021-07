Polizei Bielefeld

POL-BI: Linienbus trift Kofferraumdeckel

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Schildesche -

Ein Fahrgast erlitt am Montag, den 26.07.2021, bei dem Zusammenstoß eines Linienbusses mit dem Kofferraum eines geparkten PKW leichte Verletzungen.

In Höhe der Sudbrackstraße 45 a parkte ein 49-jähriger Bielefelder seinen Mercedes Vito in einer Parkbox, öffnete die Heckklappe und lud aus. Ein 45-jähriger Linienbus-Fahrer befuhr gegen 18:25 Uhr die Sudbrackstraße von der Mielestraße kommend in Richtung Innenstadt. Während der Fahrt stieß der Bus, erst mit dem Außenspiegel und dann mit der gesamten rechten Fahrzeugseite, gegen die leicht in die Fahrbahn hineinragende geöffnete Kofferraumklappe des Vitos. Zwei Fenster des Busses splitterten und verletzten einen 16-jährigen Fahrgast aus Bielefeld leicht. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden wird insgesamt auf 12000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell