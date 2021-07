Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb bestiehlt Gestürzten

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede-

Ein Helfer entpuppte sich am Montag, den 26.07.2021, im Nachhinein als Dieb.

Ein 56-jähriger Bielefelder stieg gegen 06:00 Uhr am Brackweder Bahnhof aus einem Bus. Er ging die Treppenstufen in Richtung eines an der Gütersloher Straße gelegenen Supermarktparkplatzes hinauf und stürzte. Ein unbekannter Mann trat vom Parkplatz dazu und leistete Erste Hilfe.

Nachdem der vermeintliche Helfer auf einem alten Fahrrad in Richtung Gütersloher Straße davongefahren war, bemerkte der Gestürzte den Diebstahl seines braun gestreiften Rucksacks samt Inhalt.

Der Dieb wird als ungefähr 60 Jahre alt, klein und dicklich, mit kurzen grauen Haaren und Bart beschrieben. Er trug eine Kappe, Brille, T-Shirt, Weste, eine kurze dunkle Hose und sprach mit tiefer Stimme.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

