POL-BI: Fahrräder aus Keller und Tiefgarage gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Heepen - Mitte - Am vergangenen Wochenende sind bis Sonntag, 25.07.2021, bei einem Kellereinbruch Am Dreierfeld zwei Fahrräder und an der Petristraße zwei E-Bikes und ein Fahrradanhänger verschwunden.

Der Hausmeister eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Dreierfeld informierte die Polizei Einbrüchen in mehrere Abstellräume im Kellerbereich. Nach seiner Einschätzung erschienen der oder die Diebe zwischen Freitag, gegen 21:00 Uhr, und Samstag, gegen 10:00 Uhr. Sie erbeuteten unter andrem ein Bulls "MTB LT27", ein E-Damenrad, und einen Kompressor der Marke Silent.

An der Petristraße haben Unbekannte, in Nähe der Ziegelstraße, ein schwarzes Kalkhoff "Endeavour 1.8 Move LB", ein rotes Raleigh "Cardiff 7 LB 500" und einen grauen Kinderfahrradanhänger der Marke Queridoo aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses entwendet. Die 58-jährige Anwohnerin grenzte den Diebstahl zwischen Samstag, ab 18:00 Uhr, und Sonntag, bis 13:00 Uhr ein. Die beiden E-Bikes waren mit Zusatzschlössern aneinander gekettet.

