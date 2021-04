Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl von Baumaterialien in Ochtendung

Mayen (ots)

OCHTENDUNG. In der Nacht zum Donnerstag (08.04.2021) kam es zu einem Diebstahl in der Bahnhofstraße in Ochtendung. Unbekannte entwendeten aus einem im Umbau befindlichen Gebäude diverse Baumaterialien, unter anderem auch ein Baugerüst. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Mayen per E-Mail an kimayen@polizei.rlp.de oder telefonisch unter Tel. 02651/801-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell