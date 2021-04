Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Versuchter Einbruchdiebstahl durch Dacheinstieg

Ulmen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind bislang unbekannte Täter gegen 02.00 Uhr im Industriegebiet in Ulmen über das Dach von Lagerhallen eines Elektrogroßhandels eingestiegen. Nach den ersten Feststellungen verließen der/die Täter die Hallen ohne Diebesgut, weil sie bei der Tatausführung entweder gestört wurden oder der Transport von Diebesgut über eine mitgebrachte Leiter gescheitert ist. Durch eindringenden Regen wurden mehrere Elektrogeräte beschädigt. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen zum tatrelevanten Zeitraum bitte an die Polizei Cochem, Tel. 02671/984-0 oder picochem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell