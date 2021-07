Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall bei Paderborn im Baustellenbereich der A33

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - BAB 33 - Paderborn - Am Montag, 26.07.2021, waren auf der A33 in Fahrtrichtung Osnabrück ein Pkw, ein SUV, ein Transporter und ein Sattelzug an einem Unfall beteiligt. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt und vier Autos und ein leerer Pferdeanhänger schwer beschädigt.

Gegen 11:55 Uhr erhielt die Autobahnpolizei Kenntnis von einem Unfall am Beginn einer Dauerbaustelle zwischen den Anschlussstellen Paderborn Mönkeloh und Paderborn Zentrum.

Nach den bisherigen Erkenntnissen bremste ein 59-jähriger Fahrer aus Bad Wünnenberg seinen Ford Kuga mit einem leeren Pferdeanhänger ab und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Hinter ihm näherte sich ein 49-Jähriger aus Göttingen mit seinem Hyundai i30 und reduzierte seine Geschwindigkeit.

Eine 20-Jährige aus Bad Lippspringe befand sich mit ihrem Mercedes Vito vor der Baustelle auf dem linken Fahrstreifen. Sie scherte nach einem Überholvorgang vor einen Sattelzug aus dem Emsland ein und reduzierte ebenfalls ihre Geschwindigkeit. Nach den ersten Informationen an der Unfallstelle, bemerkte der 58-jährige Lkw Fahrer die Situation vor ihm zu spät und fuhr trotz einer Vollbremsung mit seinem Sattelzug auf den Vito auf. Der Mercedes stieß durch den starken Aufprall gegen das Heck des Hyundai, der gegen den Pferdeanhänger geschoben wurde.

Die 20-jährige Mercedes-Fahrerin und eine Beifahrerin aus dem Hyundai wurden leicht verletzt und durch Rettungssanitäter in umliegende Krankenhäuser gefahren. Sie konnten nach einer ambulanten Behandlung die Kliniken wieder verlassen.

Alle beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Autobahnpolizisten schätzten die Sachschadenshöhe auf über 100.000 Euro. Der Fahrzeugverkehr in Richtung Osnabrück wurde an der Anschlussstelle Paderborn Mönkeloh abgeleitet. Die Unfallstelle war gegen 14:45 Uhr wieder geräumt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell