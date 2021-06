Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg

Neuenburg am Rhein

Efringen-Kirchen: Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens auf der Autobahn A 5 - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Eine Zeugin teilte der Polizei am Dienstag, 29.06.2021, gegen 20.50 Uhr mit, dass sie mit ihrem Pkw auf der Autobahn A 5 von Neuenburg kommend in Richtung Süden unterwegs war. Sie wurde von einem weißen Daimler-Benz und einem schwarzen Lamborghini mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt. Auch seien die beiden Fahrzeuge sehr dicht hintereinander hergefahren. Im weiteren Verlauf sollen die beiden Fahrzeuge einem auf der linken Fahrspur fahrenden Pkw sehr dicht aufgefahren sein, sodass dieser unvermittelt auf die rechte Fahrspur wechseln musste. Die Polizei konnte den Fahrer des weißen Daimler-Benz an der Anschlussstelle Efringen-Kirchen einer Kontrolle unterziehen. Der schwarze Lamborghini, mit schweizer Kennzeichen, konnte nicht mehr festgestellt werden. Der Fahrer des weißen Daimler-Benz will in Freiburg auf die Autobahn A 5 aufgefahren sein. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 9800-0, sucht Zeugen, welche zwischen dem Autobahnabschnitt Freiburg und Efringen-Kirchen, Fahrtrichtung Süden, ähnliche Beobachtungen zu der Fahrweise des weißen Daimler-Benz und dem schwarzen Lamborghini gemacht haben. Gesucht wird ebenso der Pkw-Fahrer, welcher unvermittelt die Fahrspur wechseln musste.

