Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Autowerkstatt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 29.06.2021, gegen 05.00 Uhr, hebelten zwei Unbekannte, welche offensichtlich weiße Schutzanzüge trugen, in der Kreisstraße eine Tür einer Autowerkstatt auf. In der Werkstatt wurde ein kleiner Tresor aufgehebelt und daraus eine Geldbörse mit etwa 500 Euro Bargeld gestohlen. Zudem nahmen die beiden Unbekannten ein grünes Diagnose-Auslesegerät mit. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 12.500 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Vielleicht sind jemanden Personen in weißen Schutzanzügen aufgefallen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell