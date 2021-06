Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Vorfahrt missachtet - Fahrradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein Pkw-Fahrer befuhr am Dienstag, 29.06.2021, gegen 05.45 Uhr, die Straße "In der Teichmatt" und wollte links in die Hauptstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen auf der Hauptstraße fahrenden, vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Der 33-jähriger Radfahrer wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro.

