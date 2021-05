Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Roter VW Van nach Unfallflucht gesucht

Weeze (ots)

Am Mittwoch (12.05.2021) gegen 11:00 Uhr beschädigte ein roter VW Van beim Ausparken an der Lorschstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Golf.

Der Fahrer des roten Wagens setzte rückwärts aus einer Parklücke und touchierte hierbei den Golf. Obwohl Zeugen versuchten, auf den Unfall aufmerksam zu machen, fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Nach ersten Zeugenangaben hatte das flüchtige Fahrzeug vermutlich ein Kennzeichen mit der Städtekennung DU für Duisburg.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell