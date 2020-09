Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht: Unbekannte Täter brechen in Firma ein und beschädigen Elektrogeräte

Hagen (ots)

In einem Zeitraum von Dienstag (15.09.2020) gegen 22:00 Uhr bis Mittwoch (16.09.2020) gegen 04:45 Uhr kam es in einer Firma in der Südstraße zu einem Einbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Büro und einer Werkstatt der Firma und beschädigten dort diverse elektronische Geräte. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren, fünfstelligen Geldbetrag geschätzt.

Vor Ort konnten keine Täterhinweise erlangt werden. Das Fachkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise durch Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen, die sich zur Tatzeit im Bereich der oben genannten Örtlichkeit aufgehalten haben, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02331 986-2066 entgegen. (kh)

