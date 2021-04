Polizei Bielefeld

POL-BI: Spiegel touchiert Fußgängerin

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Bei einem Abbiegemanöver eines PKW-Fahrers am Mittwoch, 14.04.2021, erlitt eine Fußgängerin an der Arndtstraße/ Weststraße leichte Verletzungen.

Eine 77-jährige Bielefelderin ging gegen 16:15 Uhr auf dem rechten Gehweg der Weststraße von der Jöllenbecker Straße in Richtung Arndtstraße und beabsichtigte die Arndtstraße zu überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 59-jähriger Bielefelder mit seinem VW Touran die Weststraße von der Stapenhorststraße in Richtung Arndstraße und beabsichtigte nach links in diese einzubiegen.

Als sich die Fußgängerin auf der Fahrbahn befand, bog der Touran-Fahrer ab. Der Spiegel des VWs touchierte die 77-Jährige, so dass sie zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Nach der Erstversorgung durch die Besatzung eines Rettungswagens am Unfallort konnte sie ihren Weg fortsetzen.

An dem PKW brach der linke Außenspiegel durch den Zusammenstoß ab.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell