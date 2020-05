Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter schlägt Scheibe ein - Zeugen gesucht (09.05.2020)

Konstanz (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, schlug ein unbekannter Täter am Samstag gegen 23.30 Uhr in der Straße "Obere Laube" die Glasscheibe einer Wohnungstür ein. Da sich die Scheibe in einer Höhe von 180 cm befindet, wird von einer Sachbeschädigung und nicht einem versuchten Einbruch ausgegangen. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges im Bereich von der Hausnummer 58 beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell