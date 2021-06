Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Alleinbeteiligt verunfallt und im Bach gelandet

Freiburg (ots)

Das sprichwörtliche Glück im Unglück hatte wohl eine Autofahrerin, die am Dienstagmittag, 29.06.2021, im Bereich Elzach unterwegs war.

Die 1954 geborene Autofahrerin war auf der B 294 von Elzach in Richtung Winden unterwegs. Ausgerechnet an einer Stelle, an der die Leitplanke schräg aus dem Boden kommt, kam die Autofahrerin vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Fahrzeug überrollte der Leitplanke und kippte in den neben der Straße verlaufenden, Hochwasser führenden Biederbach, wo es seitlich gekippt zum Endstand kam. Die unverletzte Frau konnte sich mit Hilfe von anderen Verkehrsteilnehmern aus dem etwa zu einem Drittel versunkenen Pkw retten.

