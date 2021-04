Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/BAB 5: In die Leitplanken gekracht - hoher Sachschaden entstanden

Hirschberg/BAB 5 (ots)

Erheblicher Sachschaden entstand am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der A 5 bei Hirschberg. Ein 61-jähriger Mann war gegen 15.30 Uhr mit seinem Audi A 4 auf der A 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Zwischen dem Autobahnkreuz Weinheim und der Anschlussstelle Hirschberg kam er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanken. Dabei beschädigte er die Leitplanken auf einer Strecke von rund 100 Metern. An seinem Fahrzeug wurde die gesamte Beifahrerseite zerkratzt und die vordere Radaufhängung brach. Es entstand Sachschaden von fast 20.000 Euro. Der Fahrer des Audi sowie dessen 5-jähriger Sohn kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Das Fahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell